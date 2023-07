Hamburgs CDU-Chef klar gegen Zusammenarbeit mit AfD

Die Hamburger CDU hat nach Äußerungen von Parteichef Friedrich Merz, die von vielen so verstanden wurden, als sei er für eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene, klargestellt, dass die Christdemokraten in der Hansestadt dies klar ablehnen. „Mit der offen rassistischen und zum Teil antisemitischen AfD wird es auf keiner Ebene eine Zusammenarbeit geben“, twitterte der CDU-Landesvorsitzende Dennis Thering.

Dennis Thering, Fraktionsvorsitzender der CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft.

Zusätzlich gebe es seit Jahren einen eindeutigen Parteitagsbeschluss der CDU Deutschlands, der eine Zusammenarbeit mit der AfD ohne Wenn und Aber ausschließe „und dieser Beschluss gilt für alle Christdemokraten!“, fügte der CDU-Landesvorsitzende hinzu.

Interview-Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz wurden von vielen so verstanden, als öffne er die Tür für eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene. Nach großer Empörung auch in den eigenen Reihen schrieb er am Montag auf Twitter: „Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben.“

