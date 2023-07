Scheunenbrand an der B203 löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Eine brennende Scheune an der Bundesstraße 203 hat in Kappeln an der Schlei im Kreis Schleswig-Flensburg einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Eine Person sei leicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagmorgen. Um 4.45 Uhr wurde die Feuerwehr den Angaben zufolge zum Einsatz gerufen. Acht Feuerwehren versuchten, die lichterloh brennende Scheune zu löschen. Um 9.40 Uhr wurde „Feuer aus“ gemeldet, doch man sei weiterhin mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.