Jugendkriminalität Mädchen schlagen Zwölfjährige am Bahnhof Itzehoe

Die Polizei ermittelt wegen eines gewalttätigen Übergriffs auf ein Mädchen in Itzehoe. Nach ihren Angaben vom Montag war die Zwölfjährige aus Schenefeld am Freitagabend am Bahnhof auf eine Gruppe von sechs Mädchen getroffen, die ihr teilweise aus der Schule bekannt seien.