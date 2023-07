Ziel Bundesliga: HSV-Coach Walter nimmt den dritten Anlauf

Trainer Tim Walter will mit Fußball-Zweitligist Hamburger SV endlich den Aufstieg schaffen. „Unser Anreiz ist natürlich - wie für jeden Hamburger hier - dass wir Bundesliga spielen“, sagte der 47-Jährige bei der Saisoneröffnung am Sonntag. „Das ist das, was wir erreichen wollen.“ Mehr als 2000 Fans hatten sich bis zum Mittag trotz Dauerregens zum „Volksparkfestival“ eingefunden, um der neuen Spielzeit entgegenzufiebern. Am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) eröffnet der HSV die neue Saison gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04.

Mit Sebastian Schonlau (Wadenprobleme), Miro Muheim (Faszienriss in der Wade), dem zuletzt angeschlagenen Jonas David (Schmerzen am Oberschenkel), Mittelfeldspieler Anssi Suhonen (linkes Wadenbein angebrochen), William Mikelbrencis (Muskelverletzung an der Hüfte) und Ludovit Reis (Schulterverletzung) fehlen den Hanseaten vor dem Ligastart mehrere Profis. Innenverteidiger Guilherme Ramos konnte am Samstag gegen die Glasgow Rangers (1:2) 90 Minuten spielen.

Walter geht in seine dritte Spielzeit mit den Hamburgern. In seiner ersten Saison war er in der Relegation an Hertha BSC gescheitert, in der vergangenen Spielzeit in der Relegation am VfB Stuttgart.

