Reiseverkehr und Stau im Norden

Mit Beginn der Sommerferien Ende vergangener Woche ist auch an diesem Wochenende in und um Hamburg der Verkehr ins Stocken geraten. Auf der A1 von Lübeck in Richtung Bremen staute sich der Verkehr zwischen Öjendorf und dem Maschener Kreuz auf 16 Kilometern. Zwischen dem Maschener Kreuz und dem Dreieck Norderelbe stockte der Verkehr auf sechs Kilometern. Maßgeblicher Grund für Staus und stockenden Verkehr sei definitiv der Reiseverkehr, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle Hamburg.