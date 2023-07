Schauer und Gewitter zum Wochenstart

Die neue Woche beginnt in Hamburg und Schleswig-Holstein mit Schauern und Gewittern. Am Montag wird es im Laufe des Tages wechselnd bis stark bewölkt, am Abend kommt es zu teils kräftigen Schauern und Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Teilweise weht dazu auch böiger Wind. Die Höchsttemperaturen liegen an der Elbe bei 23 Grad, auf Sylt bei um die 20 Grad. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf 12 bis 15 Grad. Gewitter und Regen lassen in der Nacht etwas nach.

Hamburg/Kiel (dpa/lno). Die neue Woche beginnt in Hamburg und Schleswig-Holstein mit Schauern und Gewittern. Am Montag wird es im Laufe des Tages wechselnd bis stark bewölkt, am Abend kommt es zu teils kräftigen Schauern und Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Teilweise weht dazu auch böiger Wind. Die Höchsttemperaturen liegen an der Elbe bei 23 Grad, auf Sylt bei um die 20 Grad. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf 12 bis 15 Grad. Gewitter und Regen lassen in der Nacht etwas nach.

Auch am Dienstag regnet es nach Angaben des DWD vor allem am Nachmittag. In Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt es wechselhaft, mit teils Sonne und teils starker Bewölkung. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 20 Grad bei starkem bis stürmischem Wind. In der Nacht zum Mittwoch kommt es vereinzelt zu Schauern. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 11 bis 14 Grad.

