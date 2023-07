Deutsche Waldarbeitsmeisterschaften: Präzision ist gefragt

Auf Präzision kommt es am Samstag und am Sonntag bei den 15. Deutschen Waldarbeitsmeisterschaften im Erlebniswald Trappenkamp an. Mit der Motorsäge zeigen 85 Teilnehmer in Disziplinen wie Mastenfällung und Entastung, wie genau sie die Bäume bearbeiten können. „Wer am genauesten arbeitet, gewinnt“, erklärte Kolja Flägel, Vorsitzender des Vereins Waldarbeitsmeisterschaften Schleswig-Holstein, der die Veranstaltung ausrichtet. Die Gewinner bekommen einen Platz im deutschen Nationalteam.