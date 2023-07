Kreis Storman Straße in Bargteheide wegen Gaslecks gesperrt

Wegen mehrerer Gaslecks ist eine Straße in Bargteheide im Kreis Stormarn am Freitagnachmittag gesperrt worden. Die Sperrung werde voraussichtlich noch bis Sonntagnachmittag andauern, teilte die Polizei am Freitag mit. Anwohner der Lohe und der abzweigenden Straßen wurden aufgefordert, ihre Fahrzeuge außerhalb des Sperrbereiches abzustellen, da ein Befahren der Sackgasse nicht möglich ist.