Harte Vorrunde für Flensburgs Handballer

Flensburg (dpa/lno). Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben eine schwierige Vorrundengruppe in der European League erwischt. Die Norddeutschen treffen in der Gruppe E auf den Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen, den norwegischen Vize-Champion Elverum HB und den HC Lovcen-Cetinje aus Montenegro. Das ergab die Auslosung am Freitag bei der Europäischen Handball-Föderation (EHF) in Wien.

Elverum spielte in der vergangenen Saison noch in der Champions League. Schaffhausen scheiterte im Viertelfinale der abgelaufenen Spielzeit der European League nur knapp am späteren Sieger Füchse Berlin. Die Montenegriner aus Cetinje sind ein eher unbeschriebenes Blatt.

Die EHF führt in der nächsten Saison ein neues Spielsystem in der European League ein. In der Vorrunde treten je vier Teams in acht Gruppen an. Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die Hauptrunde, die in vier Gruppen zu je vier Mannschaften gespielt wird.

Die jeweiligen Gruppenersten der Hauptrunde ziehen direkt in das Viertelfinale ein. Die Zweiten und Dritten ermittelten in Playoff-Spielen die übrigen Teilnehmer an der K.o.-Runde. Start der Gruppenphase ist am 17. Oktober. Das Finalturnier soll am 25. und 26. Mai nächsten Jahres stattfinden. Der Austragungsort steht noch nicht fest.

