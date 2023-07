Lienen über FC St. Pauli: „Richtig gute Leute“

Ewald Lienen erwartet in der neuen Zweitliga-Saison viel von seinem Ex-Club FC St. Pauli. „Vom Grundsatz her haben sie richtig gute Leute. Sie sind in einer guten Situation“, sagte der ehemalige Trainer und Technische Direktor der Hamburger in einer Talkrunde des Bezahlsenders „Sky“ am Donnerstagabend. Lienen lobte vor allem den St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler: „Für mich ist die Basis, wenn er weiter so verteidigen lässt. Dann ist es schwer, gegen sie ein Tor zu schießen.“