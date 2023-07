Wetter Hamburg: Sommer macht Pause – bittere Nachrichten für Urlauber im Norden

Dunkle Wolken über der Außenalster. Am Wochenende drohen viel Regen, Sturm und mäßige Temperaturen in Hamburg.

Hamburg. Wenn man in diesen Tagen in den Kleiderschrank greift, um sich eine etwas dickere Jacke zu greifen, hat man unweigerlich diesen einen Song im Ohr. „Wann wird´s mal wieder richtig Sommer?“ schmetterte Kult-Holländer Rudi Carell 1975. Die Antwort auf diese Frage im Juli 2022 wird die Hamburgerinnen und Hamburger nicht wirklich zum Schunkeln bringen.

So schnell wird der Hochsommer nicht in den Norden zurückkehren. Das Wetter wird am Wochenende in Hamburg und in Norddeutschland eher herbstlich. „Der Sommer hat sich in die Ferien verabschiedet. Es wird sehr wechselhaft und kühl. Also eher Herbst als Hochsommer“, erklärt Dominik Jung, Meteorologe bei Wetter.net. Keine schönen Aussichten für diejenigen, die Ferien in heimischen Gefilden machen oder einen Bummel über den Sommerdom planen, der am Freitag beginnt.

Wetter Hamburg: Sturm, Starkregen und Gewitter statt Sonne satt im Norden

Dabei startet der Sonnabend durchaus noch freundlich. Im Tagesverlauf ziehen aber Schauer auf, auch vereinzelte Gewitter und Sturmböen sind möglich. „Mehr als 19 Grad wird Hamburg nicht erreichen“, sagt Jung. Ähnlich kühl bleibt es auch am Sonntag. Dabei wird es den ganzen Tag über viele Wolken geben, die immer wieder Niederschläge mit sich bringen. An der Nordseeküste, so kündigt es der Deutsche Wetterdienst an, wird es in den kommenden Tagen besonders ungemütlich. Dort drohen Starkregen, Hagel, Sturmböen und kräftige Gewitter.

Auch zu Wochenbeginn ändert sich an dem durchwachsenen Wetter nichts. Am Montag ziehen immer wieder Schauer und Gewitter über Hamburg. Immerhin erwärmt sich die Luft auf 22 Grad.

Einen kleinen meteorologischen Lichtblick kündigt der Wetter-Experte derweil für den Dienstag an. „Da kann es in Hamburg zehn Sonnenstunden geben. Dazu werden 20 Grad erreicht.“

Meteorologe Jung verrät, wann der Sommer nach Hamburg zurückkehrt

Doch wann kommt er denn zurück? Dieser von Rudi Carell so sympathisch besungene Sommer mit Sonne und warmen Temperaturen? „25 Grad sind für Hamburg bis Ende Juli nicht in Sicht. Der Hochsommer hängt in Südeuropa mit extremer Hitze fest. Wir waren in den vergangenen zwei Monaten mit dem sonnigen und warmen Wetter verwöhnt. Jetzt ist es natürlich bitter für diejenigen, die ihren Urlaub an der Ost-und Nordsee verbringen“, sagt Jung.