Schifffahrt Neuer Anleger am Skandinavienkai geht in den Regelbetrieb

Am Skandinavien-Kai in Lübeck-Travemünde hat ein neuer Anleger den Betrieb aufgenommen. Dort könnten Schiffe bis zu einer Länge von 250 Metern und einer Breite von 38 Metern über eine feste Rampe abgefertigt werden, wie die Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG) am Donnerstag mitteilte. In den vergangenen Wochen seien dort bereits zwei Ro-Ro-Schiffe der neuen Generation probeweise abgefertigt worden, sagte eine LHG-Sprecherin. Dabei habe es keine Probleme gegeben, deshalb habe man jetzt den Regelbetrieb aufgenommen.