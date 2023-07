Sebastian Vettel vor Segel-Premiere im SailGP

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel geht an Bord. Der 36 Jahre alte Heppenheimer ist Miteigentümer des Germany SailGP Teams, das am Sonntag und Montag vor Los Angeles die zweite Runde der zwölfteiligen Profiserie bestreitet. Vettel wird am Freitag beim Vorab-Training auf dem deutschen F50-Katamaran mitsegeln.

„Ich freue mich, in LA mit dem Team an Bord zu sein und mit bis zu 100 Stundenkilometern über das Wasser zu fliegen“, sagte er vor seiner Segelpremiere. „Vorher muss ich ein spezielles Sicherheitstraining machen, damit ich mich auf dem Boot auch bewegen darf und nicht nur Ballast bin. Das wird bestimmt eine neue Erfahrung, wenn das Team so direkt um einen herum ist und man nicht nur über Funk kommuniziert.“

Das gerade erst zum Saisonauftakt in Chicago in die Weltliga des Segelsports eingestiegene Germany SailGP Team will sich in kalifornischen Gewässern erneut beweisen. Steuermann Erik Heil (Strande) und seine Crew wollen nach ihrem gelungenen Debut zeigen, dass sie ihre steile Lernkurve fortsetzen können.

Zu den Gegnern zählen die dreifachen australischen Rekordsieger um Ausnahmesegler Tom Slingsby, die neuseeländischen America’s-Cup-Verteidiger um Peter Burling und das britische Team Emirates GBR mit Sir Ben Ainslie, dem erfolgreichsten Olympia-Segler der Sportgeschichte.

