Motorradartisten, Luftakrobaten: Spielbudenfestival startet

Hamburg (dpa/lno). Straßenkunst auf dem Spielbudenplatz in Hamburg hat eine lange Tradition: Schon vor über 200 Jahren ließen sich Künstler und Gaukler auf dem Spielbudenplatz in ST. Pauli nieder. Sie errichteten dort ihre hölzernen Spielbuden, die dem Platz seinen Namen gaben. An diese Tradition knüpft das internationale Spielbudenfestival an, das jeden Sommer ein buntes Programm aus Genres wie Akrobatik, Comedy, Musik, Zauberei und Kuriositäten präsentiert. Der Eintritt ist frei, Besucher sollten jedoch den Künstlern bei Gefallen Geld in den Hut werfen.

Von Freitag bis Sonntag werden Künstler aus Argentinien, Italien, Großbritannien und der Schweiz auftreten und den Platz im Herzen von St. Pauli in ein riesiges Freilufttheater verwandeln. Zu den Highlights gehören nach Angaben der Veranstalter die älteste reisende Steilwand - ein Motodrom aus München, in dem vier Motorradartisten waghalsige Stunts präsentieren, die Yo-Yo-Weltmeister aus der Schweiz, das Duo Inmotion und die Luftakrobaten Omnivolant. Veranstaltet wird das Spielbudenfestival von der Corny-Littmann-Stiftung.

