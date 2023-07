Veolia Towers Hamburg verstärken sich mit US-Profi

Hamburg (dpa/lno). Der US-Amerikaner Terrell Gomez wird neuer Point Guard des Basketball-Bundesligisten Veolia Towers Hamburg. Der 25-Jährige wechselt aus der zweiten französischen Liga nach Hamburg und unterschrieb einen Einjahresvertrag, wie der Club am Mittwoch mitteilte.

„Er ist ein extrem guter Werfer, will sich aber auch in anderen Bereichen seines Spiels noch verbessern. Außerdem hoffen wir, dass er auch als Führungspersönlichkeit den nächsten Schritt in seiner Entwicklung bei uns machen wird“, sagte Geschäftsführer Marvin Willoughby über den sechsten Neuzugang der Hamburger. Die neue Saison beginnt für die Towers am 29. September mit der Partie bei den MHP Riesen Ludwigsburg.

