Zehn sexuelle Belästigungen in Hamburgs Bädern und Saunen

In Hamburgs öffentlichen Bädern und Saunen sind in diesem Jahr bereits zehn sexuelle Belästigungen registriert worden. Mit vier Fällen wurden davon die meisten im Holthusenbad in Eppendorf gemeldet, wie aus einer Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Zwei Fälle gab es im MidSommerland in Harburg und jeweils einen in der Bartholomäus-Therme (Barmbek-Süd), im Parkbad (Volksdorf), im Bille-Bad (Bergedorf) und im Bondenwald (Niendorf). Im vergangenen Jahr wurden laut Senatsantwort insgesamt 16 sexuelle Belästigungen in den städtischen Bäderland-Einrichtungen registriert.