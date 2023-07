Polizisten als Zeugen im Prozess um Messerattacke

Itzehoe. Im Mordprozess um die tödliche Messerattacke im Regionalzug im schleswig-holsteinischen Brokstedt sollen heute (9.30 Uhr) sieben Polizisten als Zeugen vor dem Landgericht Itzehoe aussagen. Am Montag hatten zwei Fahrgäste geschildert, wie sie den Angriff des Täters erlebt hatten.

Dem 34 Jahre alten Palästinenser Ibrahim A. wird Mord in zwei Fällen und versuchter Mord in vier Fällen vorgeworfen. Er soll am 25. Januar in der Nähe des Bahnhofs von Brokstedt eine 17-Jährige und ihren zwei Jahre älteren Freund erstochen haben. Zwei weitere Frauen und zwei Männer erlitten schwere Verletzungen.

Nach Überzeugung der Anklagebehörde handelte Ibrahim A. aus niedrigen Beweggründen und in Heimtücke. Beim Prozessauftakt hatte Ibrahim A. gesagt, er sei unschuldig - zudem bestritt er, eine psychische Erkrankung zu haben. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für schuldfähig. Der Verteidiger des Angeklagten erklärte unter Bezug auf ein psychiatrisches Gutachten, sein Mandant wäre besser in der geschlossenen Psychiatrie als in Untersuchungshaft aufgehoben und beantragte eine Haftprüfung mit dem Ziel der Unterbringung.

