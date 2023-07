Norderstedt stellt für Bürger Sonnencreme-Spender auf

Die Stadt Norderstedt (Kreis Segeberg) hat neun Sonnencremespender aufgestellt, um Bürgerinnen und Bürger angesichts des Klimawandels vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen. Bislang habe man schon draußen arbeitenden Mitarbeitern Sonnencreme in Tuben kostenlos zur Verfügung gestellt, teilte die Stadt am Dienstag mit. Nun stehe dieses Angebot in neuer Form allen Bürgern zu Verfügung. „Wir sind damit am Puls der Zeit“, sagte Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder.