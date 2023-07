Neue Verordnung zur Juristenausbildung: Harsche Kritik

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat eine neue Verordnung zur Juristenausbildung beschlossen - und damit heftige Kritik aus der Opposition ausgelöst. Die Verordnung werde am 27. Februar 2024 in Kraft treten, teilte das Justizministerium am Dienstag mit. Ziel sei es, die Qualität der Ausbildung zu verbessern und zu modernisieren. „Zugleich erfolgt eine Harmonisierung mit den anderen Bundesländern“, kommentierte Ministerin Kerstin von der Decken (CDU). „Wir stellen damit Chancengleichheit her und stellen das Jurastudium zukunftsorientiert auf.“