Nördlichster Höhenfestpunkt Deutschlands in List gesetzt

Um die Datengrundlage für Küstenschutzmaßnahmen zu verbessern, werden aktuell rund 120 zusätzliche Höhenfestpunkte in den schleswig-holsteinischen Elbmarschen und entlang der Nordseeküste gesetzt. Der nördlichste Höhenfestpunkt Deutschlands ist in diesem Zusammenhang am Dienstag am Ellenbogen in List auf Sylt verankert worden, wie der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) mitteilte.