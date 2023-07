Ex-HSV-Aufsichtsratschef Udo Bandow gestorben

Der ehemalige HSV-Aufsichtsratschef Udo Bandow ist tot. Der Hamburger Fußball-Zweitligist bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. Bandow wurde 91 Jahre alt. Der ehemalige Banker und Ehrenpräsident der Hanseatischen Wertpapierbörse hatte das HSV-Kontrollgremium von 1996 bis 2007 geführt. In seiner Zeit erreichte der Hamburger SV unter anderem 2000 und 2006 die Gruppenphase der Champions League.

Mit dem HSV verband den gebürtigen Hamburger eine lebenslange Beziehung. Auch spielte er noch lange in der Altliga. Er war eng mit der im vergangenen Jahr gestorbenen HSV-Legende Uwe Seeler (85) befreundet und saß im Vorstand der Uwe-Seeler-Stiftung. Bandow wurde auf dem „Walk of Fame„ des Vereins am Uwe-Seeler-Fuß am Volksparkstadion gewürdigt. Zudem erhielt er vom Verein die Ehrennadel in Gold.

Bandow war ein anerkannter Wirtschafts- und Bank-Fachmann und saß nicht nur im HSV-Aufsichtsrat, sondern gehörte auch den Kontrollgremien mehrerer Hamburger Unternehmen an. Der Hanseatischen Wertpapierbörse stand er von 1990 bis 2008 vor.

