Holstein Kiel setzt sich nach Umbruch „kleine Zwischenziele“

Kiels Geschäftsführer Uwe Stöver lächelt in die Kamera.

Holstein Kiels Sportchef Uwe Stöver möchte noch kein Saisonziel für die anstehende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga ausgeben. „Nach vier oder fünf Spielen wird man sehen, auf welchem Niveau wir spielen und auf welchem Niveau sich die Liga befindet“, sagte er den „Kieler Nachrichten“ (Dienstag). Der Verein befindet sich in einem Umbruch: 16 Spieler haben Kiel in diesem Sommer verlassen, darunter Leistungsträger wie Ex-Kapitän Hauke Wahl, Fabian Reese oder Fin Bartels. Bisher verkündete der Club neun Neuzugänge.