Forschung über Kunsthalle mit fast 700.000 Euro gefördert

Ein Forschungsprojekt der Universität Hamburg und der Hamburger Kunsthalle wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit fast 700.000 Euro gefördert. Das neue Kooperationsprojekt heißt “Auf Linie? Die Hamburger Kunsthalle in Nationalsozialismus, Besatzungszeit und Bonner Republik (1933-69)„. Es soll das Wirken des Museums in den gegensätzlichen Staats- und Gesellschaftssystemen untersuchen, wie die Universität Hamburg am Dienstag mitteilte. Das Projekt gehe somit der Frage nach, welchen Einfluss die Vernetzung von Stadtgesellschaft und Kunstsammlung auf die Vereinnahmung der Kunsthalle für politische Zwecke hatte.