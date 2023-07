Videosprechstunden auch nach der Pandemie im Norden gefragt

Videosprechstunden mit Ärzten werden in Schleswig-Holstein auch nach Corona häufiger genutzt als vor der Pandemie. Versicherte der AOK NordWest kamen im vergangenen Jahr in 12.331 Fällen auf diese Weise in Kontakt mit Ärztinnen und Ärzten im Land. Das waren 551 weniger als im Vorjahr, aber weit mehr als vor der Pandemie, wie die Krankenkasse am Dienstag mitteilte. Im Jahr 2019 hatten sich nur sieben AOK-Versicherte per Video, über PC, Laptop oder Smartphone beraten lassen und im Jahr darauf 9636.