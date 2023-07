Feuerwehreinsatz Brennende Mülleimer in Hinterhof in Kiel-Gaarden

Mehrere brennende Mülleimer im Kieler Stadtteil Gaarden haben am Montagnachmittag für Aufregung gesorgt. Laut Polizeiangaben meldeten Anwohner starken Rauch und Flammen in dem Hinterhof eines Wohngebäudes. Einsatzkräfte der Feuerwehr leiteten unter Atemschutz die Löschmaßnahmen ein und konnten die Ausbreitung der Flammen auf das Gebäude verhindern. Wieso das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Ein Anrufer meldete neben dem Feuer auch einen Menschen auf dem Dach des betroffenen Gebäudes. Die Person konnte sich selbst in Sicherheit bringen und wurde von den Einsatzkräften aus dem Haus begleitet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.