Kulturbehörde unterstützt sieben Projekte mit 500.000 Euro

Die Hamburger Kulturbehörde will sieben Projekte der Freien Szene im kommenden Jahr mit einer halben Million Euro unterstützen. Das Geld aus dem Elbkulturfonds 2024 soll freischaffende Einzelkünstlerinnen und -künstler sowie künstlerische Gruppen dabei unterstützen, ihre Projekte in Hamburg zu realisieren, wie die Behörde am Montag mitteilte. In diesem Jahren seien durch eine Jury vor allem Projekte ausgewählt worden, die aktuelle Themen wie Vielfalt, Antidiskriminierung und Klimaschutz aufgreifen.