Auf zu neuen Ufern: Flensburgs Handballer haben große Ziele

Glücksburg (dpa/lno). Fünf neue Spieler, ein neuer Trainer und ein neuer Sportdirektor: Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt gehen nahezu runderneuert und mit großen Hoffnungen in die neue Saison in der Handball-Bundesliga. Nach zuletzt zwei eher enttäuschenden vierten Plätzen in der Bundesliga soll es wieder aufwärtsgehen. „Wir haben eine tolle Mannschaft und wollen überall mitspielen, haben in jedem Wettbewerb unsere Möglichkeiten. Das ist bei diesem Kader auch der Anspruch“, sagte Sportdirektor Ljubomir Vranjes am Montag.

Trainer Nicolej Krickau hatte nach einem Lauf- und Fitnesstest zur ersten Vorbereitungseinheit in die Glücksburger Rudehalle gebeten. Mit dabei waren auch die fünf Neuzugänge: der Slowene Blaz Blagotinsek, der Niederländer Kay Smits, der Norweger Aksel Horgen sowie die beiden Dänen Simon Pytlick und Lukas Jörgensen. Pytlick gab sogar schon forsch „die Meisterschaft“ als großes Saisonziel aus. Eine Begründung lieferte er gleich nach: „Wir haben viele Weltklassespieler im Team.“

Der zuletzt an den Bundesligarivalen Frisch Auf Göppingen verliehene Kreisläufer Blagotinsek (29 Jahre) kommt von Telekom Veszprem aus Ungarn und soll auch die Abwehr stärken. Gleiches gilt für den 24-jährigen Jörgensen, der ebenso wie der 22 Jahre alte Spielmacher Pytlick und der 36-jährige Coach Krickau vom dänischen Meister GOG Gudme zur SG wechselte. Mit Dänemark wurden Jörgensen und Pytlick im Januar zudem Weltmeister. Vom aktuellen Champions-League-Sieger SC Magdeburg stößt der Rückraumspieler Smits (26) zu den Flensburgern. Rechtsaußen Horgen (27) schließlich wurde von Bjerringbro-Silkeborg aus Dänemark verpflichtet.

„Wir haben nur fünf Wochen Zeit für die Vorbereitung“, sagte Krickau im Anschluss an das erste Training, in dem die SG-Profis gleich den Ball in die Hand nehmen durften. Dem Dänen ist es wichtig, das sich seine Spieler auch angesichts der knappen Zeit gleich wieder an das Spielgerät gewöhnen. Die Spielidee des neuen Trainers umfasst viel Tempo. „Auf beiden Seiten des Spielfelds, aber auch dazwischen“, betonte Krickau, der zudem in der Abwehr „flexibler spielen“ will. Aktuell sieht der 36-Jährige viele Videos der Bundesliga-Konkurrenz. Elf von 17 Gegnern hat er schon hinter sich. „Heute ist mit Hannover Nummer zwölf an der Reihe“, sagte Krickau.

Am 25. Juli zieht der SG-Tross in sein Trainingslager, das in diesem Jahr in Lübeck abgehalten wird. Am ersten Spieltag wartet dann gleich ein Nordduell auf die SG. Zu Gast in der Campushalle ist am 24. August (19.00 Uhr/Dyn) der HSV Hamburg. Auch der genaue Termin für das 109. Schleswig-Holstein-Derby steht bereits fest: Die Flensburger empfangen den THW Kiel am 7. September in der heimischen Arena.

Verlassen haben die SG, die sich während der angelaufenen Saison auch vom langjährigen Trainer Maik Machulla getrennt hatte, sechs Spieler: Magnus Röd, Göran Sögard Johannessen (beide Kolstad HB/Norwegen), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Simon Hald (Aalborg HB/Dänemark), Aaron Mensing und Anton Lindskog (beide GOG Gudme).

