Taufe eines der größten Containerschiffe der Welt

Eines der größten Containerschiffe der Welt ist am Montag in Bremerhaven getauft worden. Zu der Zeremonie kamen rund 800 Gäste, wie die Reederei MSC mitteilte. Der in China gebaute Megafrachter „MSC Michel Cappellini“ ist rund 400 Meter lang und rund 61 Meter breit.