Mann mit einem Koffer voller Waffen am Bahnhof festgenommen

Bundespolizisten haben am Hamburger Hauptbahnhof bei Kontrollen am Samstagabend einen 20-Jährigen mit einem Koffer voller Waffen festgenommen. Darunter waren Macheten, Messer und ein Beil, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage bestätigte. Der 20-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Da der Mann der Polizei bekannt ist und als gewaltbereit gilt, wurde außerdem mit einem Großaufgebot seine Wohnung in Hamburg-Hausbruch am Sonntagmorgen durchsucht.