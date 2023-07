Feuerquallen in der Ostsee: Rasierschaum hilft gegen Brennen

Wer vor der brennenden Hitze am Wochenende sich ins kühle Nass der Ostsee retten wollte, hat mancherorts ein anderes brennendes Problem. An einigen Stränden tauchten vermehrt Feuerquallen auf. Ein DLGR-Mitarbeiter hat gute Tipps.

Timmendorfer Strand (dpa/lno). Feuerquallen haben am Wochenende manchem Badegast an der Lübecker Bucht den Spaß an der kühlen Ostsee vermiest. Vor allem im Bereich Niendorf und teilweise in Timmendorf Strand hörte man immer wieder laute Warnrufe am Strand oder im Wasser: „Feuerquallen!“. Ein DLRG-Sprecher sagte, es seien am Samstag in der Bucht einige Patienten gemeldet worden.

Ein DLRG-Mitarbeiter in Timmendorfer Strand sagte, allein er habe mehrere Badegäste an seinem Strandabschnitt verarztet. An den Tentakeln der Quallen sitzen Nesselkapseln. Kommt man dagegen, brennt und juckt die Haut. Gegen das Brennen helfe Rasierschaum, sagte der DLRG-Mitarbeiter, den er mit einem Holzspatel dann wieder abschabe. Ein Strandgast sagte, sie habe für solche Fälle immer eine Reisegröße Rasierschaum dabei und eine alte EC-Karte.

Auch zahlreiche harmlose Ohrenquallen trieben am Samstag in größeren Schwärmen im Wasser. Am Sonntag hatte der Wind dann gedreht, und die Quallen waren erst mal wieder verschwunden.

