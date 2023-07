Polizeieinsatz Wilde Verfolgungsjagd mit 18-Jährigem endet in Norderstedt

Ein 18-Jähriger hat sich am Freitagabend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Mit einem mutmaßlich gestohlenen Wagen sei der Teenager von Hamburg nach Norderstedt gerast, teilte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag mit. Dort habe man ihn schließlich mit einem Polizeiwagen stoppen können. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern an. Andere Medien hatten zuvor berichtet.