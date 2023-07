Otto wünscht sich zum 75. Geburtstag eine Eistorte

Der Kultkomiker Otto Waalkes hat für seinen 75. Geburtstag in wenigen Tagen gleich zwei konkrete Wünsche: „Dass noch viele weitere folgen und eine Eistorte“, sagte der Ostfriese der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Waalkes hat am 22. Juli Geburtstag. Seit mehr als 50 Jahren tobt der gebürtige Niedersachse bereits über die verschiedenen Bühnen der Unterhaltungsbranche. Auf die Frage, was ihn in den vergangenen Jahrzehnten so jung und schwungvoll gehalten hat, sagte der Wahl-Hamburger: „Genau dieses Rumtoben - und wenn's mir mal zu viel wird, gehe ich an die Staffelei und male.“