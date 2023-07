Deutlicher Testspiel-Erfolg von Holstein Kiel in Lustenau

Lustenau (dpa/lno). Zwei Neuzugänge haben Fußball-Zweitligist Holstein Kiel im Testspiel bei Austria Lustenau zum Sieg geführt. Der Japaner Shūto Machino (17.) und Ba-Muaka Simakala (28.) eröffneten am Samstag den Torreigen zum 6:1 gegen den österreichischen Erstligisten. Machino gab zudem die Vorlage zum 3:1 durch Benedikt Pichler (32.). Lewis Holtby (80.), Rückkehrer Joshua Mees (112.) und Holmbert Fridjonsson (129.) machten den deutlichen Erfolg perfekt. Für die Gastgeber hatte Anthony Schmid (19.) den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich markiert. Die Partie war auf dreimal 45 Minuten angelegt.

Am Mittwoch hatte das Team von Trainer Marcel Rapp bereits den 1. FC Slovacko mit 1:0 bezwungen. Die Kieler kehren am Montag aus ihrem Trainingslager im österreichischen Oetz zurück, das sie am 9. Juli bezogen hatten. Sie steigen am 30. Juli mit dem Spiel bei Eintracht Braunschweig in die Zweitliga-Saison ein.

