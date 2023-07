78-jährige Autofahrerin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug

Eine 78-jährige Autofahrerin hat am Samstag in Hamburg-Billstedt die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Die Frau war mit ihrem Kleinwagen von der Straße abgekommen, überfuhr ein Straßenschild und kippte dann mit ihrem Wagen auf die Seite, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr befreite die Rentnerin aus dem Fahrzeug und brachte sie in ein Krankenhaus.