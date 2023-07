Hamburger Hauptbahnhof bleibt Brennpunkt für Kriminalität

Bundespolizisten stehen am Hauptbahnhof.

Der Hamburger Hauptbahnhof bleibt einem Bericht der „Welt am Sonntag“ zufolge ein Brennpunkt für Kriminalität. „Bis Ende April dieses Jahres wurden bereits 145 Körperverletzungen, 31 gefährliche Körperverletzungen und 18 gefährliche Körperverletzungen mit gefährlichen Gegenständen gezählt“, schreibt das Blatt unter Berufung auf Zahlen der Bundespolizei. Zudem seien allein dort in den ersten vier Monaten dieses Jahres bereits 924 Diebstähle aktenkundig geworden - fast so viel wie im gesamten Jahr 2021.