Mutter und Kind im Badesee führen zu Feuerwehr-Großaufgebot

Wegen einer sich scheinbar in Not befindenden Mutter und ihrem Kind ist die Feuerwehr Hamburg am Freitag mit einem Großaufgebot zu einem Badesee im Stadtteil Ochsenwerder ausgerückt. Zeugen hatten die beiden auffällig in der Mitte des Hohendeicher Sees schwimmen sehen und daraufhin die Feuerwehr gerufen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Nachmittag.