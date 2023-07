Wetter Hamburg: Nach dem Blitzsommer drohen wieder Sturmböen

Hamburg/Kiel. Durchwachsenes Wetter zum „FEErienstart“: Zum Beginn der Hamburger (seit Mittwoch) und Schleswig-Holsteinischen Schulferien (ab Freitagmittag) traut sich der Sommer in Norddeutschland dank des Hochdruckgebiets „Fee“ zwar wieder leicht aus der Deckung.

Am Freitag allerdings noch mit Einschränkungen – dann sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei Höchstwerten von 25 Grad Celsius in Hamburg und 21 Grad auf Sylt im Tagesverlauf noch vereinzelte Schauer möglich. In der Nacht bleibt es wolkig bei Tiefsttemperaturen um 17 Grad.

Wetter Hamburg: Mehr als 30 Grad am Sonnabend

Richtig warm werden soll es laut DWD dann aber am Sonnabend. In Nordfriesland könnten die Temperaturen auf bis zu 26 Grad klettern, während Hamburg nach der Mini-Hitzewelle vom vergangenen Wochenende wohl erstmals wieder die 30-Grad-Marke knacken dürfte: Für die Metropolregion sind bis zu 31 Grad angesagt.

Gleichwohl deuten sich schon am Sonnabend stärker werdende Winde an – und schon am Nachmittag kann es gebietsweise kräftig regnen und gewittern.

Wetter: Am Wochenende drohen Sturmböen

Deutlich ungemütlicher wird es voraussichtlich in der Nacht zu Sonntag, wenn Tief „Sandor“ die Wetterregie übernimmt: Neben Schauern und Gewittern nördlich des Nord-Ostsee-Kanals bläst an den Küsten ein zunehmend kräftiger Südwestwind, der sich sogar zu Sturmböen auswachsen kann. Lokal sind Unwetter durch heftigen Starkregen mit Mengen bis 30 Liter pro Quadratmetern und schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen.

Das trifft vor allem den Nordosten, wo die Böen in Vorpommern bei unwetterartigen Entwicklungen inklusive Starkregen Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h (Bft 10) annehmen könnten und damit kurz vor Orkanstärke stünden. Immerhin: Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Szenario schätzt der DWD mit Stand Freitagvormittag noch als gering ein.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Sommer im Norden bleibt regnerisch

Nach „Sandors“ langsamem Abzug über die Ostsee in Richtung Skandinavien lockern die Wolken zum Wochenausklang dann etwas auf und es bleibt zumindest südlich des Kanals zumeist trocken. In Hamburg werden am Sonntag Höchstwerte von 24 Grad erwartet, in Flensburg 21 Grad.

In der Nacht zum Montag bleibt es weitgehend trocken, nur an der Westküste sind noch Schauer möglich. Die Woche beginnt im Norden dann allerdings erneut mit allerhand Schauern und Gewittern bei Höchstwerten zwischen 19 und 22 Grad. Der Wind wird als „mäßig bis frisch“ vorhergesagt, für die Küstenregionen allerdings auch als stark aus Südwest und West.

Auch am Dienstag soll es mit eher milden Temperaturen, einzelnen Regenschauern und nur wenigen Auflockerungen weitergehen.

Schleswig-Holstein: Jeder Vierte hitzegefährdet

Aber auch die vergleichsweise milden Temperaturen können für einige Menschen eine gute Nachricht sein: Wie aus dem am Freitag veröffentlichten Morbiditäts- und Sozialatlas der Barmer-Krankenkasse hervorgeht, ist in Schleswig-Holstein jeder vierte Mensch herzkrank und damit bei Hitze besonders gefährdet.

Zumindest in den kommenden Tagen sollte das Wetter – mit Ausnahme am Sonnabend – das Infarktrisiko im nördlichsten Bundesland ein wenig minimieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg