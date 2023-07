Es wird wieder wärmer im Norden

Die Sonne scheint am Himmel.

Nach ein paar kühleren Tagen wird es zum Wochenende hin wieder wärmer im Norden. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden am Freitag Höchstwerte zwischen 21 Grad auf Sylt und 25 Grad in Hamburg erwartet. Vereinzelt sind Schauer und Wolken möglich. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen auf bis zu 17 Grad.