Gut 35.800 Schüler verlassen Schule mit Abschluss

Kiel (dpa/lno). 35.849 Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein haben ihre Abschlussprüfungen absolviert und verlassen die Schule mit dem Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA), dem Mittleren Schulabschluss (MSA) oder dem Abitur. Am Freitag ist der letzte Schultag vor den Sommerferien. „Die Schülerinnen und Schüler haben viel gelernt und viel erreicht. Darauf können sie stolz sein“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Jetzt stünden sie vor einem neuen Anfang und wechseln in Ausbildung, Studium oder einen anderen Bildungsgang. Sie gratulierte den Jugendlichen und wünschte ihnen viel Erfolg.

Die Ministerin dankte auch den Lehrkräften. „Es ist ihr Engagement und ihr Einsatz, der Schule für die Kinder und Jugendliche zu einem besonderen Ort macht. Zu einem Ort, an dem die Schülerinnen und Schüler gesehen, gefördert und gefordert werden.“

Insgesamt 10.849 Abiturientinnen und Abiturienten an Gymnasien (6485), Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe (2124), Beruflichen Gymnasien (1808) und Berufsoberschulen (432) haben bereits in den vergangenen Tagen ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Die landesweiten Mittelwerte der Abiturdurchschnittsnote liegen am Gymnasium bei 2,39 und an Gemeinschaftsschulen bei 2,57. Die Ergebnisse bleiben damit nach Ministeriumsangaben leicht hinter denen des Vorjahres, fallen aber weiterhin besser aus als vor der Pandemie. An den Beruflichen Gymnasien liegt der Notendurchschnitt bei 2,50, an den Berufsoberschulen bei 2,78.

Rund 12.000 Jungen und Mädchen an allgemeinbildenden Schulen haben außerdem in der Sekundarstufe I an den Prüfungen zum Ersten Schulabschluss teilgenommen und 13.000 Schülerinnen und Schüler an den Prüfungen zum Mittleren Abschluss.

