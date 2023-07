Angeblicher Heilpraktiker aus U-Haft entlassen

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Ein angeblicher Heilpraktiker, der wegen des Mordverdachts an seiner Ehefrau und mehrerer Vergewaltigungen in Flensburg vor Gericht steht, muss aus der U-Haft entlassen werden. Das Landgericht Flensburg habe den Haftbefehl am Donnerstag aufgehoben, teilte ein Gerichtssprecher mit. Die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft lägen nicht mehr vor. Die Hauptverhandlung werde weiterführt.