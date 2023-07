Leonhard: Klebe-Aktion gefährdet Flugsicherheit

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat die Protestaktion der Klimaaktivisten am Hamburger Flughafen als schweren Eingriff in die Flugsicherheit kritisiert. Zudem hätten viele Familien sich auf den Ferienbeginn gefreut, sagte die für den Airport zuständige Senatorin am Donnerstag. „Für diese sind die Folgen der Aktion sehr bitter.“