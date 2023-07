ADAC rechnet mit zahlreichen Staus zu Ferienbeginn im Norden

Pünktlich zum Ferienbeginn in zahlreichen Bundesländern rollen die Autos wieder in Richtung Nord- und Ostsee. Der ADAC empfiehlt ruhigere Alternativrouten zu benutzen.

Hamburg (dpa/lno). Urlauber, die mit dem Auto unterwegs sind, brauchen am kommenden Wochenende besonders viel Geduld. Die Blechkolonnen werden sich auf den Urlauberautobahnen abschnittsweise nur im Schritttempo fortbewegen, teilte der ADAC mit. Nach dem Ferienbeginn in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind ab dem Wochenende inzwischen in elf Bundesländern die Schulen geschlossen. Aus Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rollten inzwischen weitere Reisewellen Richtung Küsten oder Berge. Auch die Mitte und der Süden der Niederlande haben schon schulfrei.

Die meisten Staus sind am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten. Besonders betroffen seien die Fernstraßen zur Nord- und Ostsee, die Großräume Hamburg und Berlin, die Autobahn 1 von Bremen nach Lübeck sowie die A7 von Hamburg nach Flensburg. Auch auf den Fernstraßen in Richtung Skandinavien brauche man ein dickes Zeitpolster. Wer flexibel ist, sollte ruhigere Alternativrouten planen oder auf einen anderen Reisetag ausweichen. Geeignete Wochentage seien Dienstag bis Donnerstag, hieß es.

