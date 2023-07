Landtag gedenkt früherer Ministerpräsidentin Simonis

Die Sonne scheint in den Plenarsaal im Kieler Landtag.

Der schleswig-holsteinische Landtag wird zu Beginn seiner Sitzung am Donnerstag (10.00 Uhr) der am Mittwoch gestorbenen früheren Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) gedenken. „Tief betroffen habe ich vom Tod unserer Ehrenbürgerin und ehemaligen Ministerpräsidentin Heide Simonis erfahren“, sagte Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) am Mittwoch. Sie sprach im Namen aller Abgeordneten den Angehörigen ihr aufrichtiges Mitgefühl aus.