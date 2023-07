SPD-Chefs: Heide Simonis war Vorbild und Mutmacherin

Die SPD-Parteispitze hat die gestorbene Politikerin Heide Simonis als bedeutende Fürsprecherin für soziale Gerechtigkeit in Deutschland gewürdigt. „Mit Heide Simonis verliert die Sozialdemokratie eine bedeutende Persönlichkeit, die Geschichte geschrieben hat“, erklärten die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil am Mittwoch. Die frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin sei für viele in der SPD und in ihrem Bundesland Vorbild und Mutmacherin gewesen. Sie habe tiefe Spuren nicht nur in Schleswig-Holstein hinterlassen. Die Sozialdemokratin war am Mittwochmorgen wenige Tage nach ihrem 80. Geburtstag in Kiel gestorben.