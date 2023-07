Triathlon-WM in Hamburg: DTU-Asse gefordert

Hamburg (dpa/lno). Deutschland beste Triathleten und Triathletinnen wollen bei der WM im Super-Sprint in Hamburg vom Heimvorteil profitieren. Vor den Qualifikationsrennen am Freitagmorgen gab Laura Lindemann mit Blick auf das weitgehend neue Format jedoch zu: „Es ist schwer, da etwas zu erwarten, aber ich möchte schon unter die Top Ten kommen.“ Die 27-Jährige aus Potsdam war aber zuletzt angeschlagen. So hatte sie am vergangenen Wochenende wegen einer Magen-Darm-Verstimmung auf einen Start bei den deutschen Meisterschaften verzichtet.

Neben Lindemann gehören noch Lisa Tertsch, Lena Meißner, Annika Koch, Marlene Gomez-Göggel, Anabel Knoll und Selina Klamt zum DTU-Aufgebot. Für die Männer-Konkurrenz nominierte der Verband Lasse Lührs, Lasse Priester, Tim Hellwig, Jonas Schomburg, Johannes Vogel, Valentin Wernz und Simon Henseleit.

Für alle gilt, dass der Super-Sprint, der aus 300 Meter Schwimmen, 7,5 Kilometer Radfahren und 1,6 Kilometer Laufen besteht, ein anderes taktisches Vorgehen fordert und eine andere körperliche Belastung darstellt. In den je zwei Qualifikationsrennen bei Männern und Frauen können sich nur die jeweils ersten zehn für das Finale am Samstag qualifizieren. Zehn weitere Plätze werden über zwei Hoffnungsläufe vergeben.

Im Finale gibt es dann drei Rennen, wobei nach dem ersten und zweiten Lauf die jeweils zehn langsamsten Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausscheiden. „Ich bin sehr gespannt. Das ist absolutes Neuland“, betonte Lührs mit Blick auf den Modus, stellte aber klar: „Am Ende ist es Triathlon: Schwimmen, Radfahren und Laufen.“

Viele Sportler hoffen, dass das neue Format in naher Zukunft zum olympischen Programm gehört. Als Gast in der Hansestadt wird auch der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, erwartet. „Je mehr sich eine Sportart bei Olympischen Spielen präsentieren kann, umso besser ist es“, meinte Lührs.

Neben der Elite kämpfen die Juniorinnen und Junioren am Donnerstag und Age Grouper um WM-Medaillen, allerdings im Sprint (bis zu 750 Metern Schwimmen, bis zu 20 Kilometern Rad, bis zu 5 Kilometern Laufen). Vergeben werden am Sonntag auch die WM-Titel in der olympischen Mixed-Staffel. Zusammen mit den gemeldeten Jedermännern werden an den vier Wettkampftagen mehr als zehntausend Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Hansestadt erwartet.

Schon am Donnerstagnachmittag ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen rundum die Binnenalster und dem Zielbereich auf dem Rathausmarkt zu rechnen. Laut Polizei Hamburg wird es bis Sonntag in der Innenstadt und westlich der Außenalster im westlichen Stadtgebiet zu umfangreiche Straßensperrungen kommen.

