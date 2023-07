Neun Geldautomaten in Schleswig-Holstein 2022 gesprengt

Die Zahl der gesprengten Geldautomaten in Schleswig-Holstein ist im Jahr 2022 auf neun gestiegen. 2021 hatte es nur einen Fall gegeben, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Bundeslagebild „Angriffe auf Geldautomaten“ des Bundeskriminalamts hervorgeht. Bundesweit gab es im vergangenen Jahr 496 Fälle - 26,5 Prozent mehr als 2021. Dabei erbeuteten die Täter fast 30 Millionen Euro. Die meisten Angriffe auf Geldautomaten gab es demnach mit 182 in Nordrhein-Westfalen. In Mecklenburg-Vorpommern gab es dagegen keinen Fall.