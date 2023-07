Urteil zu Volksbegehren gegen Rüstungsgüter im September

Im Streit über das „Volksbegehren gegen den Transport und Umschlag von Rüstungsgütern über den Hamburger Hafen“ wird das Hamburgische Verfassungsgericht sein Urteil am 1. September verkünden. Diesen Termin legte Verfassungsgerichtspräsidentin Birgit Voßkühler am Mittwoch am Ende der mündlichen Verhandlung fest.