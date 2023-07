Kammer: Fachkräftemangel größtes Problem der Wirtschaft

Der Mangel an Fachpersonal bleibt für die Hamburger Wirtschaft mit Abstand das größte Geschäftsrisiko. Das ergab das jüngste Konjunkturbarometer der Handelskammer, das am Mittwoch vorgestellt wurde. Demnach nannten zwei Drittel der Firmen in einer Umfrage den Fachkräftemangel als größtes Problem, deutlich mehr als die schwache Inlandsnachfrage (50 Prozent), ungünstige wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen (49 Prozent) und die Energie- und Rohstoffpreise (49 Prozent).