Basketballer holen 2,07-Meter-Mann Aleksander Dziewa

Die Veolia Towers Hamburg haben einen weiteren Zugang für die neue Saison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Vom letztjährigen Eurocup-Rivalen Slask Wroclaw aus Polen wechselt der 2,07 Meter große Center Aleksander Dziewa an die Elbe. Das teilte der Club am Mittwoch mit. „Ich wollte ihn unbedingt nach Hamburg holen“, sagte Towers-Coach Benka Barloschky. Er ist davon überzeugt, dass Dziewa „perfekt zu uns passt“. Bei seinem ersten Engagement außerhalb seiner Heimat will sich der Pole „auf einem höheren Niveau“ etablieren. In Hamburg hat er zunächst einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben.