About You erzielt überraschend operativen Gewinn

Der Online-Modehändler About You hat das erste Geschäftsquartal (per Ende Mai) dank Sparmaßnahmen überraschend mit einem operativen Gewinn abgeschlossen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 4,2 Millionen Euro nach einem operativen Verlust von 28,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Auch im laufenden Geschäftsjahr (per Ende Februar) will About You die operative Gewinnschwelle überschreiten.